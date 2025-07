Bari nella morsa del caldo: domenica scatta il bollino arancione

Il ministero della Salute ha inserito Bari tra le sei città italiane che domenica 20 luglio saranno contrassegnate dal bollino arancione, indicatore di rischio moderato per la salute, in particolare per le fasce più fragili della popolazione, come anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore, lanciato nell’ambito del monitoraggio su 27 centri urbani, il numero di città in arancione passerà dalle due di sabato (Palermo e Perugia) alle sei di domenica, con l’ingresso di Bari, Cagliari, Campobasso e Roma.

Al momento non sono previsti bollini rossi, ovvero condizioni di rischio elevato per l’intera popolazione, ma l’aumento delle temperature e l’intensificarsi dell’afa impongono comunque prudenza.

A Bari, dunque, la giornata di domenica sarà particolarmente critica sul fronte del caldo. Le autorità sanitarie invitano la popolazione a non esporsi nelle ore centrali, a bere frequentemente, a curare l’alimentazione e a prestare massima attenzione alle persone fragili, per le quali il caldo può rappresentare un serio pericolo.

