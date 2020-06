Condividi

Ad attendere il prodigio, stavolta, non c'erano fedeli e turisti. E non c'erano neppure i Baresi, in una Cattedrale rimasta chiusa al pubblico a causa dell'emergenza Coronavirus, per evitare assembramenti. In compenso, la magia del solstizio d'estate si è compiuta ugualmente, puntuale poco dopo le 17, sotto gli occhi di un gruppo di ragazzi diversamente abili accompagnati dai loro tutori e di chi, da casa, l'ha seguita attraverso le nostre telecamere.