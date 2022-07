BARI – Nessuna proroga per i navigator pugliesi e altri 100 lavoratori potrebbero restare a casa. È il rischio che si paventa qualora la proroga di tre mesi annunciata da governo centrale e regionale non dovesse attuarsi. Per scongiurare il tutto, Le segreterie regionali di Nidil Cgil, Felsa Cisl e UilTemp hanno manifestato in piazza della Libertà a bari proprio per chiedere risposte certe per queste 100 famiglie pugliesi. La richiesta dei sindacati è quella di procedere alla proroga dei contratti in essere entro e non oltre il 31 luglio.