BARI – Una Natività dedicata alla pace in Ucraina. È l’omelia dell’arcivescovo della diocesi di Bari – Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, che dal pulpito della cattedrale di San Sabino nel capoluogo pugliese, ha lanciato ancora una volta un messaggio di invocazione alla pace nella speranza che il conflitto bellico nell’est Europa possa risolversi al più presto con una mediazione diplomatica. Il delegato di Roma, già in occasione della festa del santo Patrono, San Nicola, lo scorso 6 dicembre aveva pregato affinché la guerra cessasse. Stesso sentimento la scorsa settimana durante la veglia di preghiera per la pace sulla tomba di San Nicola, organizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana alla presenza del presidente, il cardinale Matteo Maria Zuppi.

Tanti i baresi che hanno preso parte, come da tradizione, alla messa della natività in cattedrale. Un rito che si rinnova ogni anno e dalla quale molti cittadini della zona vecchia della città non prescindono.