Bari, insieme a Napoli la città con minor numero di cassazionisti

BARI – Pochi cassazionisti a Bari. E’ il dato fornito dall’Associazione Avvocati d’Impresa che attraverso un’analisi ha verificato che le percentuali più basse le fanno registrare i distretti giudiziari di Napoli con il 25,5% e Bari 28,5%. Prima in Italia per maggiore presenza di avvocati cassazionisti è Trento con il 47,6% sul totale degli avvocati iscritti all’Albo, seguita da Trieste (45,1%) e Roma (42,7%), dove ha sede proprio la Corte di Cassazione. “I distretti più del Nord Est – sottolinea Antonello Martinez, presidente dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa – hanno una maggior propensione dei colleghi ad acquisire l’abilitazione al patrocinio in Cassazione. La situazione è all’opposto nel sud Italia. Il confronto tra valori assoluti e percentuali – spiega Martinez – rivela alcuni paradossi significativi: il distretto di Napoli, terzo per numero assoluto di cassazionisti, si posiziona all’ultimo posto nella classifica percentuale con solo il 25,1% di professionisti abilitati, seguito da Bari”.

