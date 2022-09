BARI – Ha raggiunto le 30mila visualizzazioni su Youtube il videoclip del brano “Balletto Barese” (Cuss addò stam) di Quadraccio & Bari Banda, secondo estratto dell’album “Citte citte a fa la iose”, nel quale sono raccolte varie canzoni appartenenti al folclore barese arrangiate in versione rock e rese più attuali per tramandare la tradizione musicale del capoluogo pugliese. Le tracce sono 10, 8 prettamente musicali, di cui 5 edite e 3 inedite scritte da Toni Quadrello e 2 di stampo attoriale. A questa raccolta, prodotta da Tony Quadrello e Luigi Patruno, registrata al Crescendo Studio di Bari, hanno collaborato circa trenta musicisti baresi. Nel disco sono presenti anche importanti camei come con l’attore Gianni Ciardo in “Vecchia Bari”. Del comico è anche Balletto Barese (Cuss addò stam), in questa versione rivista con la musica di Luigi Patruno. Al brano hanno partecipato anche Graziana “Jana” Campanella come voce solista e Josceline Kanyinda ai cori, oltre alla band composta da Leo Torres al pianoforte, Michele Errico alla chitarra elettrica, Beppe Sequestro al basso e Lorenzo Cellamare alla batteria.