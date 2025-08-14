14 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari, musei e spazi culturali aperti nel weekend di Ferragosto

Giovanni Sebastio 14 Agosto 2025


Per quanti restano in città e per i turisti che hanno scelto di conoscere Bari, nel weekend di ferragosto sarà possibile visitare musei e spazi culturali cittadini, che osserveranno le seguenti aperture:
 
Museo Civico Bari (strada Sagges 13)
–         venerdì 15 agosto: dalle ore 9.30 alle 13.30
–         sabato 16 agosto: dalle ore 9.30 alle 13.30
–         domenica 17 agosto: dalle ore 9.30 alle 13.30

Accanto alla collezione ordinaria, fino al 31 agosto il Museo Civico ospita la mostra fotografica di Uliano Lucas “Altri sguardi. Immagini della follia tra memoria e progetto”, dedicata alla trasformazione del sistema psichiatrico italiano dopo l’approvazione della Legge Basaglia (1978).
 
Museo archeologico Santa Scolastica (via Venezia 73)
–         venerdì 15 agosto: dalle ore 9 alle 13 e dalle 19 alle 23.30
–         sabato 16 agosto: dalle ore 9 alle 19
–         domenica 17 agosto: dalle ore 9 alle 13

In aggiunta alla collezione archeologica, fino al 15 agosto ospita “I’ll be your mirror”, un progetto espositivo a cura di Angelo Ceglie con installazioni audio/video, incentrato sulla relazione tra arte e linguaggi del contemporaneo: dal design alla danza, dal cinema alla musica.
 
Spazio Murat  (piazza del Ferrarese)
–         venerdì 15 agosto: dalle ore 10 alle 14
–         sabato 16 agosto: dalle ore 10 alle 20
–         domenica 17 agosto: chiuso
Fino al 31 agosto Spazio Murat ospita “Walking Through”, un progetto espositivo del duo Daniele Cinciripini e Serena Marchionni (ikonemi), curato da Federica Mambrini. Frutto di un’accurata selezione estrapolata dall’archivio fotografico costituito a partire dal 2018 e in corso, la mostra raccoglie gli esiti di un lungo lavoro di ricerca sul campo, attraverso l’Italia e il tempo.
 
Teatro Petruzzelli (corso Cavour 12)
Anche nel weekend di Ferragosto il teatro sarà aperto per le visite guidate al foyer e alla platea con i seguenti orari:
–         venerdì 15 agosto: dalle ore 11 alle 12:30
–         sabato 16 agosto: dalle ore 11 alle 16
–         domenica 17 agosto: ore 16
Il botteghino aprirà 30 minuti prima dell’orario di inizio della visita, i biglietti saranno in vendita 30 minuti prima dell’orario di inizio della visita e fino ad esaurimento posti. L’ingresso alla visita ha un costo di 7 euro (intero), 2 euro (ridotto) per gli studenti, i bambini e le persone con disabilità, gratuito per gli accompagnatori.
In caso sia presente pubblico straniero, la visita si terrà simultaneamente in lingua italiana e
in inglese. L’accesso in teatro sarà consentito a partire da 10 minuti prima dell’inizio della visita.
Per quanti acquisteranno un biglietto intero, fino al 30 settembre sarà possibile accedere gratuitamente alla mostra “Tesori Svelati. A passeggio fra storia e storie”, presso Palazzo San Michele (Strada San Benedetto, 15).
 
La Pinacoteca Corrado Giaquinto della Città metropolitana di Bari è temporaneamente chiusa al pubblico poiché interessata da alcuni interventi di riqualificazione.



