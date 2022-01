BARI – Nel primo pomeriggio un clochard e’ morto su una panchina in piazza Garibaldi nel cuore della città di Bari. I passanti, resisi conto della situazione si sono precipitati nel chiamare i soccorsi che hanno, invano, cercato di salvare la vita al povero senzatetto. Una morte sicuramente evitabile e prorpio per questo ancora piu’ dolorosa. Secondo le prime informazioni reperite, il decesso dell’uomo sarebbe avvenuto per un arresto cardiocircolatorio plausibilmente collegato anche al grande freddo che in questi giorni sta colpendo il capoluogo pugliese.