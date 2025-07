Bari, con “Municipi sonori” la musica nei quartieri

BARI – Cinque appuntamenti, uno per ogni Municipio di Bari, dal 7 al 17 luglio prossimi. E’ la consueta formula di ‘Municipi sonori’, la manifestazione musicale itinerante promossa dall’assessorato comunale alle Culture in collaborazione con la Fondazione teatro Petruzzelli. L’evento è a cura dell’orchestra e del coro della fondazione, diretti dal maestro Alessandro Palumbo.

Si parte lunedì 7 luglio, alle 21, in via Titolo (Palese, Municipio V). La manifestazione proseguirà, sempre alla stessa ora, l’8 luglio a Parco Mizzi (Loseto, Municipio IV), il 9 luglio a Corte Don Bosco (San Paolo, Municipio III), il 16 luglio in piazza Garibaldi (Murat, Municipio I) e il 17 luglio nel giardino Giacomo Princigalli (Mungivacca, Municipio II).

“Portare i professori dell’orchestra e gli artisti del coro del Petruzzelli fuori dal teatro – spiega l’assessora alle Culture, Paola Romano – risponde alla volontà comune di continuare a coltivare un nuovo pubblico, che altrimenti probabilmente non avrebbe occasione di fruire delle esibizioni di una realtà di eccellenza conosciuta in Italia e nel mondo”. Il sovrintendente pro tempore della fondazione, Nicola Grazioso, evidenzia che “per noi questo è un momento di festa e di condivisione, un modo per celebrare la stagione estiva con la grande musica, offerta ai cittadini dal nostro coro e dalla nostra orchestra. Il programma scelto comprende musiche di Verdi, Rossini, Cilea, Mascagni, Giordano e Bizet, con le parti cantate preparate con la guida di Marco Medved, maestro del coro del teatro Petruzzelli”.

