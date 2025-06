Bari, movida all’Umbertino: pronte nuove ordinanze

BARI – Tempi da valutare ma di sicuro per l’Umbertino è pronta un’altra stretta. A dirlo il sindaco di Bari, Vito Leccese, al termine del Comitato per l’odine e la sicurezza pubblica che nelle scorse ore si è riunito in prefettura con i rappresentanti delle forze dell’ordine. Il primo cittadino ha spiegato che per la zona del quartiere Madonnella, dopo gli incontri con i giovani, gli esercenti e i cittadini, e alla luce del codice di autoregolamentazione che segue le linee guida del Ministero, il Comune è pronto a emettere nuovi protocolli e ordinanze in modo da regolare una volta per tutte la zona, in attesa che si individuino altre aree da poter utilizzare e dove dislocare la movida. “Ma per queste – spiega Leccese – ci vorranno dei tempi un po’ più lunghi”. tuttavia l’amministrazione comunale ha le idee chiare su come affrontare la situazione, ripartendo da incontri collegiali con i vari attori coinvolti.

