BARI – Un 47enne padre di famiglia è morto nella notte tra venerdì e sabato perché investito da un motociclista sul lungomare Cristoforo Colombo a Santo Spirito, quartiere a nord di Bari. L’incidente è avvenuto all’altezza del Lido Rotonda, intorno a mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale diretti dal comandante Michele Palumbo, il motoveicolo, con alla guida un 20enne che forse viaggia a velocità sostenuta, avrebbe investito i pedoni che stavano attraversando la strada dopo una serata in pizzeria: una intera famiglia composta da padre, madre e figlio di 6 anni. Per l’uomo non c’è stato subito nulla da fare: è deceduto sul posto nonostante l’immediato massaggio cardiaco degli uomini del 118 subito intervenuti. Il figlio, invece, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Illesa la donna che avrebbe assistito alla scena a distanza ravvicinata. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Locale per i rilevamenti di rito. Si dovrà accertare se ci sia stata qualche alterazione psicofisica del 20enne conducente della moto che intanto è stato condotto al Policlinico di Bari per ferite non gravi riportate. È indagato per omicidio stradale.