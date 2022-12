Condividi su...

BARI – trasmettere emozioni, facendo circolare l’arte, valore unico e insostituibile che possa ampliare e approfondire la comprensione della verità. Di qui nasce l’idea delle “Women in…Art”, una vetrina dove poter osservare e scoprire come maschile e femminile siano bisognosi l’uno dell’altro. L’iniziativa nasce dal desiderio di dare voce all’Universo-Donna ricco di sensibilità, forza, dolcezza, perseveranza, bellezza, intelligenza, per scoprire il colorato caleidoscopio dell’arte femminile, in cui la libertà di pensiero e di parola diventano attori fondamentali. Women in art animerà la città con le arti visive, poesia, letteratura, musica, danza e moda. Trenta artiste – con qualche innesto maschile – provenienti da Italia, Grecia, Egitto e Palestina si confronteranno tra loro e con il pubblico in un laboratorio di idee a Santa Teresa dei Maschi fino a fine anno. Il tema, ovviamente, sarà quello dell’universo Donna.