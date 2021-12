BARI – “Con la scomparsa di monsignor Nicola Bonerba, Bari perde un uomo simbolo dell’impegno concreto e costante in favore delle periferie”. E’ il messaggio di cordoglio del sindaco di Bari Antonio Decaro per la morte di monsignor Bonerba, ex parroco della Cattedrale di Bari e, negli ultimi anni, canonico penitenziere della Cattedrale.

“Da sempre impegnato nella realizzazione di progetti per la crescita dei rapporti umani e della nostra comunita’ don Nicola, da vicario episcopale territoriale per il

quartiere San Paolo, e’ stato il promotore di straordinarie attivita’ di recupero e integrazione sociale attuate dalla Fondazione Giovanni Paolo II.