Bari: morsi e testate ai vigili, straniero condannato a 8 mesi

Un parcheggiatore abusivo, che lunedì scorso era stato arrestato per avere aggredito due agenti della Polizia Locale a Bari, ha patteggiato una condanna a otto mesi di reclusione. L’uomo, 30enne straniero, aveva aggredito i due poliziotti nella zona del Molo San Nicola, ferendo con un morso uno e colpendo con una testata l’altro. In passato era stato denunciato due volte, a maggio e a luglio scorsi, per resistenza a pubblico ufficiale (sempre contro altri agenti della Polizia locale di Bari), ed era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dalla questura di Padova.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp