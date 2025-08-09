Bari, Moncini: “Verreth ha bisogno di noi. Ho sensazioni positive”

Le parole dell’attaccante del Bari che suona la carica Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Domenico Brandonisio See author's posts Continue Reading Previous Bari, 3-0 al Picerno in amichevole: decidono un’autorete di Abreu e i gol di Rao e Sibilli potrebbe interessarti anche Bari, 3-0 al Picerno in amichevole: decidono un’autorete di Abreu e i gol di Rao e Sibilli 9 Agosto 2025 Antonio Bellacicco Martina, quattro reti al Buccino nell’allenamento congiunto 9 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri Barletta, Paternicum battuto 3-0 in amichevole 9 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri Gravina, Gnago: “Spero di fare bene con questa maglia” 9 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri Basket A2/M, Valtur Brindisi: risoluzione con Niccolò De Vico 9 Agosto 2025 Redazione Lecce, record di prelazioni: 16.507 abbonamenti già sottoscritti 9 Agosto 2025 Dante Sebastio
potrebbe interessarti anche
Bari, 3-0 al Picerno in amichevole: decidono un’autorete di Abreu e i gol di Rao e Sibilli
Martina, quattro reti al Buccino nell’allenamento congiunto
Barletta, Paternicum battuto 3-0 in amichevole
Gravina, Gnago: “Spero di fare bene con questa maglia”
Basket A2/M, Valtur Brindisi: risoluzione con Niccolò De Vico
Lecce, record di prelazioni: 16.507 abbonamenti già sottoscritti