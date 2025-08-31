31 Agosto 2025

Bari, Moncini: “Dedico il gol a Matthias Verreth”

Lorenzo Ruggieri 31 Agosto 2025
centered image

La sua rete ha consentito al Bari di ottenere un pareggio contro il Monza nel match odierno. Così l’autore dell’1-1 Gabriele Moncini ha commentato il risultato nel post gara: “La rete è stata molto emozionante, ovviamente speravo in una vittoria ma per rompere il ghiaccio va bene così. Oggi meritavamo di vincere ma questa partita ci deve far capire che siamo forti. Dobbiamo continuare a lavorare così. Si iniziano ad intravedere le cose che ci chiede il mister e su cui lavoriamo tanto in settimana. Rimane il rammarico per non aver fatto il 2-1. L’idea del mister è chiara, nonostante il risultato dobbiamo avere il pallino del gioco”.

Una rete con dedica speciale per Moncini. L’attaccante, infatti, ha voluto rimarcare la vicinanza di tutto il gruppo biancorosso a Matthias Verreth, colpito da un grave lutto nelle scorse settimane: “Dedico il gol a Matthias Verreth, credo che sia doveroso farlo ad ogni rete”.

centered image

