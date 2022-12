Condividi su...

E’ euforico Luigi De Laurentiis nel post Bari-Modena: “Questi sono i miei ragazzi, questa è la nostra squadra – ha commentato – so quello che c’è dietro e mi rende orgoglioso. Il gruppo coeso e unito è il valore più grande che abbiamo. Sono felice, ho visto dieci guerrieri. Se ad inizio anno mi avessero detto che questa era la classifica a dicembre sarei rimasto sorpreso e felice. Il bilancio è ottimo”.

Non parla di obiettivi: “Siamo partiti con un obiettivo, poi vedremo. Non si sa mai quando si costruisce una squadra cosa può riservare”.

A gennaio riapre il mercato: “Arriveremo in maniera distesa. Vedremo tutte le carte migliori da poter mettere sul tavolo per migliorare la squadra e cercheremo di togliere quei giocatori che sono rimasti fermi ai box”.

Il suo Bari in 10 ha segnato altri due gol: “Questa è la dimostrazione di quanto questi giocatori ci tengono e quanto desiderano lottare”.

Valerio Di Cesare ha segnato un dei gol più belli della sua carriera: “L’ho incrociato negli spogliatoi e gli ho detto che è un mostro. Ogni passo che faceva mi auguravo che potesse arrivare al gol. Quel graffio finale rappresenta tutti questi anni in cui è stato con il Bari. Il gol rappresenta la sua tenacia”.

La prossima in casa si giocherà a Santo Stefano: “Tanti baresi torneranno a casa per le vacanze. Abbiamo preparato uno show natalizio. Non ci faremo trovare impreparati”.