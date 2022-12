Condividi su...

BARI – Una Botta al Modena e alla classifica. Il Bari ritrova il successo anche in casa e si porta al terzo posto solitario della classifica del campionato di Serie B. Protagonista assoluto l’argentino, un gol e un assist. Il migliore in campo assieme ad Elia Caprile, una saracinesca davanti alle punte gialloblù e a capitan Di Cesare, che a 39 anni e 7 mesi si è reso protagonista di un coast to coast da far vedere a figli e nipoti. Finisce 4-1 davanti ai 18mila del San Nicola, che festeggiano il ritorno alla vittoria in casa dopo oltre 2 mesi. In cronaca: passano e appena 5 minuti e Botta trova il secondo gol in campionato con un capolavoro. L’argentino raccoglie l’appoggio di prima intenzione di Benedetti e scarica questa fucilata alle spalle del portiere avversario. Cinque minuti più tardi l’occasione del raddoppio. Maita la mette tra le linee per Antenucci, l’attaccante molisano entra in area e calcia ma trova la respinta con i piedi di Gagno. Sarà solo questione di minuti. Di Cesare recupera e serve Maita che innesca lo stesso Botta. L’argentino vede a campo aperto Folorunsho che fa 15 metri palla al piede e la mette sul secondo palo alle spalle di Gagno. Caprile salva il Bari al minuto 27. Il portiere è provvidenziale su un colpo di testa di Falcinelli sugli sviluppi di un angolo battuto da Tremolada. Due minuti dopo il Bari resta in 10. Maiello, già ammonito, prende il secondo giallo dopo uno scontro con Gerli. Caprile salva ancora i suoi al 42’ su Armellino. L’ex Leeds è ancora super su Diaw al 1’ di recupero, quando chiude la strada alla conclusione della punta modenese che si era liberato perfettamente in area. Bonfanti si mangia il 2-1 sparando alle stelle su una sponda di Diaw e il Bari punisce ancora il Modena. Mazzotta lascia Coppolaro sul posto e tenta il cross. Cittadini spiazza Gagno con una deviazione ed è 3-0. Super Caprile ancora sulla rovesciata di Pergreffi, sulla respinta Magnino colpisce il palo a porta sguarnita. Caprile vola di nuovo su Oukhadda al 25’ e lascia il risultato inchiodato sul 3-0. C’è tempo per il coast to coast di Di Cesare che fa tutto il campo palla al piede e mette alle spalle di Gagno. C’è tempo per il 4-1 su punizione di Diaw deviata da Terranova ma cambia poco. Mignani fa 100 tra i pro, il Bari può tornare a festeggiare davanti ai suoi tifosi e sabato contro la Reggina sarà scontro al vertice.