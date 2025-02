Bari minore investito al San Paolo: trasportato subito in ospedale

Brutto episodio dell’ultimora nel capoluogo pugliese. Sarebbe stato investito un minore minore in viale Lazio al Q.re San Paolo a Bari, rilievi in corso da parte della Polizia Locale per accertare la dinamica. Il bimbo, di conseguenza, è stato suvito trasportato da una volante del 118 in ospedaletto. Non ci sarebbero lesioni gravi, ma il trattamento sanitario è in corso.

