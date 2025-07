Bari, migranti morti in mare: “La ferita del Mediterraneo”

BARI – Sono 1692 le persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo Centrale solo nel 2024. Quasi 800 persone dall’inizio dell’anno. Più di 32mila dal 2014. Vite, storie inghiottite non solo dal mare, ma talvolta da un’indifferenza che ferisce la nostra coscienza collettiva.

Questo il senso di “La ferita nel Mediterraneo”, l’installazione comparsa di fronte al lungomare della città di Bari: un cerotto gigante di 90 mq, composto da 360 blocchi galleggianti visibili dal cielo e dalla costa. L’opera, oltre a denunciare l’ingiustizia e la sofferenza per chi perde la vita nel Mediterraneo, vuole soffermare l’attenzione sul valore delle cure mediche di primo soccorso che gli equipaggi di Sos Mediterranee sono chiamati a garantire una volta soccorse le persone in mare. Chi attraversa il Mediterraneo arriva a bordo delle navi di salvataggio quasi sempre in condizioni critiche: disidratazione, denutrizione, ustioni da carburante, traumi fisici e psicologici. Solo nel 2024 i medici a bordo della Ocean Viking hanno effettuato 1357 visite mediche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author