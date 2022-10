“Nonostante le tre sconfitte di fila, la prestazione non è mai mancata. Quando si affrontano avversarie attrezzate non bisogna spaventarsi se si perdono due/tre sconfitte di fila, bisogna spaventarsi se non arriva la prestazione e non è il nostro caso. A volte gli episodi sono a favore, altre volte no”. Lo dichiara Michele Mignani, tecnico del Bari, alla vigilia della sfida con la Ternana di Cristiano Lucarelli.

TERNANA – “È una squadra solida, come lo siamo noi del resto, ma sappiamo che ogni settimana si affrontano avversari tosti. Tutte le partite sono equilibrate, anche se nell’ultimo periodo incontriamo squadre in salute e di alta classifica. Servirà una partita di sostanza, le squadre crescono e bisogna dare di più”.