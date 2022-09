“La Spal è una certezza per il campionato di Serie B. Una squadra molto organizzata che cerca profondità e verticalizzazione. Rispetto alla gara col Perugia, avremo difficoltà differenti”. Lo dichiara Michele Mignani, allenatore del Bari, alla vigilia del match con i ferraresi. Ma non c’è solo la Spal tra gli argomenti trattati dal tecnico biancorosso.

MERCATO – “Sarà il campo a indicare la posizione e gli obiettivi del Bari. La B è un campionato equilibrato, alla lunga i reali valori vengono fuori. Noi dovremo essere sempre coraggiosi, sia in casa che in trasferta. Abbiamo ingaggiato calciatori che hanno fortemente voluto il Bari scegliendo elementi con caratteristiche differenti da quelli che già avevamo per contare su più soluzioni durante una partita. È vero che in questo momento il reparto offensivo lavora bene, ma il campionato è lunghissimo e le alternative fanno sempre comodo”.

SALCEDO – “È appena arrivato, devo spiegargli bene il nostro modo di giocare perché è importante capisca i meccanismi e la fase difensiva. È un attaccante completo che può ricoprire più ruoli con estro e fantasia. Dobbiamo solo organizzarci e presto avremo anche lui a disposizione”.

SINGOLI – “Mazzotta sta bene, Dorval migliora e sprizza energia. Caprile è partito al di sopra delle aspettative ed è importante rimanga con i piedi per terra e concentrato, solo così si cresce. Zuzek sta lavorando sodo, anche per imparare la lingua. Con la Spal potrebbe subentrare o essere impiegato dall’inizio, mentre Ceter è arrivato con problematiche da mettere a posto, non possiamo rischiare”.