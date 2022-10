BARI – Mister Mignani analizza così il pareggio del Bari contro la Ternana. Tanto rammarico: “Credo che il calcio sia questo. A volte fai gol impossibili, altre volte ancora davanti al portiere proprio non riesci a segnare. La partita va valutata nel suo contesto. Dopo aver preso alcune batoste immeritate, la squadra ha subito rialzato la testa ed ha avuto una reazione convincente. Per me conta questo prima di tutto, poi passiamo ai dettagli. Prendiamo il buono che c’è, come un prosieguo del percorso che stiamo facendo. Con questo atteggiamento possiamo riprendere a far punti”.

Sull’episodio da rigore per trattenuta di maglia su Ricci: “Ognuno ha una sua versione, una sua opinione. Ultimamente il mio punto di vista e quello dell’arbitro non combaciano”.