Vigilia di Coppa Italia in casa Bari, che domani sera (domenica 31 luglio) affronterà il Padova all’Arechi di Salerno per il turno preliminare. Michele Mignani analizza così la sfida: “Arriviamo a questa gara con la stessa mentalità vincente della passata stagione. La rosa non è ancora completa e la condizione non è ottimale, sarà comunque un buon test e vogliamo cominciare bene. In questo momento della stagione i valori sono appiattiti, tant’è vero che squadre di B hanno battuto compagini di A: mi aspetto una gara difficile conoscendo le caratteristiche di Caneo, che predilige una tattica offensiva. Dovremo essere bravi a difenderci e trovare gli spazi per attaccare”.