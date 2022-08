“Non sono soddisfatto perché speravo di vincere – commenta Michele Mignani, tecnico del Bari, dopo il pareggio casalingo (1-1) con il Palermo -. Mi è piaciuta la voglia di riprendere la partita e lo spirito di chi è subentrato, specie nel secondo tempo quando ho forzato perché volevo gente fresca che coprisse il campo. Dobbiamo cercare di non andare sempre sotto perché non è facile riprendere la partita. Bisogna essere più cinici, dobbiamo crescere in tutto”.