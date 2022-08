“La partita con il Perugia è quella delle ultime tre che mi è piaciuta meno – dice a Radio Bari Michele Mignani, tecnico del Bari, dopo il successo del “Curi” -. Questo successo deve far capire quanto sia difficile portare a casa i tre punti in un campionato durissimo. Ora dobbiamo continuare a lavorare su ciò che ancora possiamo migliorare, nel frattempo ci godiamo la vittoria e pensiamo alla Spal”.

”La partita? Nei primi venti minuti abbiamo giocato con personalità e qualità nonostante il campo e un Perugia che voleva partire forte. Dopo il vantaggio ci siamo abbassati soffrendo i loro cambi gioco, ma siamo stati bravi nelle ripartenze che lo scorso anno erano un difetto. È stata una partita sporca con un Perugia che bada alla sostanza”.

“Botta in panchina per 90 minuti? Decido la formazione in base al lavoro della settimana, in questa rosa sono tutti utili. D’Errico? Lo vedo bene da un po’, era una partita adatta a lui dovendo essere aggressivi per poi ripartire. Mi è piaciuto il suo atteggiamento, ha dimostrato di voler stare con noi e conquistarsi il posto”.

”Mercato? Ci manca qualcosa e non vogliamo sbagliare. Non si acquista per il gusto di farlo, ma sono sicuro che il direttore riuscirà a tirare fuori qualcosa prima della chiusura”.