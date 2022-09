“Quella con il Cagliari è una sfida stimolante. Andremo a giocare in uno stadio splendido, che fino allo scorso anno ospitava gare di Serie A: affronteremo una squadra che, oltre a rappresentare una regione intera, considero la più forte del campionato. Sappiamo di dover metterci nelle condizioni di disputare una gran partita, altrimenti diventa tutto complicato”. Così Michele Mignani, tecnico del Bari, alla vigilia della sfida con il Cagliari di Liverani, valida per la 6a Giornata della Serie B. “Perché non faccio giocare i nuovi? Hanno bisogno di un po’ di tempo per mettersi al pari con gli altri, quando saranno pronti ci daranno tutti un contributo”.