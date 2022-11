Condividi su...

“Nella prima mezzora la squadra era in controllo, anche se faticava a finalizzare. Dopo il gol non siamo stati i soliti nelle distanze, nella pressione e nel far girare la palla. Serve sapere gestire queste partite sporche. Quando siamo rimasti in dieci ho chiesto di muovere velocemente la palla per cercare di far allargare gli avversari, invece ci siamo intestarditi con azioni individuali che non ci hanno permesso di essere pericolosi in avanti”. È il commento di Michele Mignani, tecnico del Bari, dopo l’1-1 di Benevento.

“Dobbiamo comunque essere contenti per aver portato a casa, se non siamo al 150% diventa tutto difficilissimo – prosegue Mignani -. Alcuni calciatori non hanno giocato sullo stesso livello della settimana scorsa. Non sempre riesci a fare quello che vuoi, anche se c’è stata un po’ di frenesia. Per gli attaccanti è stata una partita difficile perché loro non ci hanno concesso spazi. Abbiamo sbagliato in occasione del gol: non bisogna sempre costruire dal portiere e quando forzi la giocata rischi di prendere gol come è successo”. (Foto Emmanuele Mastrodonato)