Condividi su...

Linkedin email

“Dobbiamo dare continuità alle prestazioni, ma abbiamo anche tanto bisogno di punti”. È così che Michele Mignani, tecnico del Bari, esordisce alla vigilia della sfida del San Nicola con il SidTirol. “Affrontiamo una neopromossa che ha vinto un campionato straordinario e che si sta confermando come solida e organizzata”, ha spiegato l’allenatore biancorosso, che poi si è soffermato sulla convocazione di Cheddira, che parteciperà ai Mondiali in Qatar con il Marocco. “Siamo contenti per lui, anche se è un premio per tutti: società, ds, e per quelli che ci hanno creduto. Il ragazzo ha fatto numeri importanti: col SudTirol ci sarà se sta bene fisicamente visto che ha da poco smaltito un piccolo fastidio. Da dopodomani penserà all’avventura mondiale con il Marocco. L’alternativa allo squalificato Folorunsho? Bisogna pensare alla mezzala adatta e a chi può lavorare in attacco. Salcedo? I giocatori che hanno estro devono saltare l’uomo. Non può risolvere le gare da solo, ma deve mettersi a disposizione della squadra”, ha concluso Mignani.