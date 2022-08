“I complimenti fanno sicuramente piacere, ma alla fine contano i punti. E noi non scendiamo in campo solo per i complimenti…”. Esordisce così Michele Mignani nel consueto appuntamento con la stampa alla vigilia del match con il Perugia. A proposito degli umbri, il tecnico biancorosso mette in guardia i suoi: “Squadra solida e concreta, allenata da un tecnico e sa quello che vuole. Sarà durissima”. Su Zuzek, ultimo arrivato in casa Bari: “Ragazzo in gamba sotto tutti i punti di vista. È qui da mercoledì ed è necessario un periodo d’adattamento. È sveglio, ha tanta voglia di apprendere e di parlare in italiano per capire le mie richieste. Fisicamente sta bene ed è a disposizione”. Sul mercato: “In alcuni ruoli mancano elementi con determinare caratteriste. Manca ancora qualche giorno alla chiusura, vedremo cosa si riuscirà a fare. Personalmente, penso a preparare le partite e fare punti, alleno i giocatori che ho a disposizione”.

I CONVOCATI