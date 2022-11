Condividi su...

Linkedin email

COMO – Mister Michele Mignani analizza il pareggio del Bari sul campo del Como così: “Il punto è d’oro sicuramente, il primo tempo non è stato fatto come volevamo. Troppa timidezza, abbiamo sofferto troppo le proposte delle avversarie. Nel secondo tempo la prestazione secondo me c’è stata. Il Como ha forza, organizzazione, individualità. Non è per il resto cambiato l’universo nel giro di poche giornate. Nel primo tempo, ripeto, non siamo stati bravi. Poi le cose sono andate meglio. Botta? Tante volte è stato scelto dal primo minuto e poi sostituito. Avevo inizialmente scelto Salcedo, veniva da una partita fatta bene. A volte credo serva dare continuità per infondere anche fiducia. L’argentino quando ha una certa verve può fare anche il centrocampista. Dipende sempre tutto da lui e da ciò che dimostra”.