Bari, migliora l’erba di parco 2 giugno. Ma non basta

Domenico Brandonisio 13 Agosto 2025
Erba più verde, ma anche chiazze di terreno. In miglioramento le condizioni del prato di parco 2 giugno a Bari, anche se potrebbe andare meglio

