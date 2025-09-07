Michele Emiliano papà per la quarta volta

Per la quarta volta papà. Giornata gioiosa per il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. La sua compagna Valeria Gentile ha dato alla luce questa mattina all’ospedale “Di Venere” di Bari, una bambina. Diversi i messaggi di auguri pervenuti alla coppia. Felicitazioni anche da parte di tutto lo staff di Antenna Sud per questa lieta notizia.
