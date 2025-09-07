7 Settembre 2025

Michele Emiliano papà per la quarta volta

Giovanni Cannalire 7 Settembre 2025
Per la quarta volta papà. Giornata gioiosa per il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. La sua compagna Valeria Gentile ha dato alla luce questa mattina all’ospedale “Di Venere” di Bari, una bambina.  Diversi i messaggi di auguri pervenuti alla coppia. Felicitazioni anche da parte di tutto lo staff di Antenna Sud per questa lieta notizia.

Giovanni Cannalire

