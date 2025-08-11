11 Agosto 2025

Bari, mercato ex Manifattura Tabacchi: riapre il settore ittico con nuove coperture

Giovanni Sebastio 11 Agosto 2025
BARI – Dopo un mese di interventi, riapre al pubblico il settore ittico del mercato nella ex Manifattura Tabacchi, situato tra via Crisanzio e via Ravanas. I lavori per la nuova copertura sono stati completati e, da martedì 12 agosto, i banchi del pesce torneranno operativi.

A darne notizia è l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli, che ha spiegato come l’intervento fosse necessario dopo i danni subiti dalle vecchie strutture a causa del maltempo. Le prime operazioni di messa in sicurezza, concluse ad aprile, avevano già permesso un parziale ripristino, ma si è poi reso necessario un intervento strutturale più ampio.

L’opera è stata finanziata all’interno dell’accordo quadro per la manutenzione dei mercati comunali e ha riguardato la rimozione dei pannelli danneggiati, la costruzione di una sottostruttura portante per i nuovi elementi di copertura e il montaggio dei pannelli sulle quattro pagode presenti nel settore. Sono state inoltre installate nuove scossaline, progettate su misura per sigillare i punti di giunzione del tetto e prevenire eventuali infiltrazioni.

Il settore ittico torna così a pieno regime, offrendo ai cittadini un ambiente più sicuro e funzionale per l’acquisto di prodotti freschi.

