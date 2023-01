BARI – Una riqualificazione che passa dall’affidamento dei box abbandonati alle associazioni della zona, trasformandoli in attrattori culturali e di innovazione sociale, il tutto per 700mila euro di investimento. Ma la gara è andata deserta con l’unica offerta pervenuta non idonea. Il mercato di via Vaccarella, al quartiere Carbonara di Bari, vive un periodo poco roseo e a poco valgono gli sforzi dell’amministrazione comunale se i bandi di gestione vanno a vuoto. L’area da tempo versa in una situazione di stallo con numerose serrande abbassate e i pochi venditori che si sentono trascurati. Nel dettaglio l’intervento riguardava una parte dell’edificio per circa 510 metri quadrati con ingresso diretto dall’esterno. I lavori previsti avrebbero riguardato anche interventi edili sulla struttura. La gara sarà quindi ripubblicata. Intanto sono stati aggiudicati gli altri interventi da 530mila euro che riguardavano l’efficientamento energetico di parte dell’immobile

