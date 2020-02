Condividi

Aumenta il numero delle famiglie che da domani non pagheranno più la mensa scolastica per i propri bambini. Il comune di Bari ha deciso di investire un premio del Ministero delle Politiche Agricole da 480mila euro nell’abbattimento delle rette per 2600 famiglie. L’esenzione arriva alla fascia di reddito entro i 12mila euro