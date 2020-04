Bari | Meno tasse e piattaforma online: ecco il piano per il commercio

Condividi

Riduzione delle imposte di competenza del Comune per tutto il periodo di chiusura, occupazione di suolo pubblico gratuita fino al 50% alla riapertura, contributo a fondo perduto ai negozi costretti ad abbassare la saracinesca a causa dell'emergenza, intesa con i proprietari dei locali per ridurre e dilazionare nel tempo gli affitti ed una piattaforma per gli acquisti on line, realizzata e gestita da Politecnico e Palazzo di Città. Antonio Decaro spiega così la ripartenza del commercio del capoluogo pugliese.