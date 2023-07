Bari, Menez carico per la nuova avventura in biancorosso: “Un piacere essere qui”

BARI – Un po’ di attesa a causa del volo in ritardo, ma alla fine Jeremy Menez è arrivato a Bari e direttamente da Parigi. Ad attenderlo all’aeroporto Karol Wojityla, intorno alle 17.45, anche qualche tifoso. Per lui l’arrivo in Puglia con tanto di sciarpa al collo e richieste di autografi: “Per me è un piacere essere qui – ha detto ai cronisti presenti – adesso le visite mediche e poi sarò con i miei nuovi compagni. Tifosi? Un abbraccio a tutti”. Ad attenderlo in rappresentanza della società biancorossa c’era invece il segretario Ippedico. Si comincia con tappa a Bitonto per le prime visite mediche di rito, poi secondo giro in un’altra zona compresa tra Bari e Foggia. Infine il raggiungimento dei nuovi compagni di squadra nel ritiro abruzzese di Roccaraso. Si attende solo l’ufficialità del suo tesseramento.

Dopo aver indossato per tre anni la maglia della Reggina (a proposito: in biancorosso ritroverà il suo ex compagno di squadra Bellomo), una nuova tappa tra i cadetti ma sempre ambiziosa. Il trequartista 36enne, ha indossato le maglie di club prestigiosi come Roma, Milan, Monaco, PSG e Bordeaux, disputando inoltre con la nazionale francese gli Europei del 2012 in Polonia ed Ucraina.

