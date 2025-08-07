Bari, Matthias Verreth è tornato: la squadra lo abbraccia a Palese

Rieccolo qui, quasi due settimane dopo la tragedia familiare e la perdita del bambino. Matthias Verreth, centrocampista belga colto dalla triste sorpresa durante il ritiro di Roccaraso, è tornato a Bari. Pronto a rimettersi a disposizione di mister Caserta. Tutta la squadra lo ha atteso in serata all’aeroporto di Palese, unendosi in un abbraccio collettivo. Un gruppo che in un momento di grande difficoltà mostra segno di unità. Il calciatore era arrivato ad inizio estate dopo la conclusione dell’esperienza al Brescia ed il fallimento del club lombardo.
