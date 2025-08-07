7 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari, Matthias Verreth è tornato: la squadra lo abbraccia a Palese

Domenico Brandonisio 7 Agosto 2025
centered image

Rieccolo qui, quasi due settimane dopo la tragedia familiare e la perdita del bambino. Matthias Verreth, centrocampista belga colto dalla triste sorpresa durante il ritiro di Roccaraso, è tornato a Bari. Pronto a rimettersi a disposizione di mister Caserta. Tutta la squadra lo ha atteso in serata all’aeroporto di Palese, unendosi in un abbraccio collettivo. Un gruppo che in un momento di grande difficoltà mostra segno di unità. Il calciatore era arrivato ad inizio estate dopo la conclusione dell’esperienza al Brescia ed il fallimento del club lombardo.

About Author

Domenico Brandonisio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Foggia, è fatta per Giuseppe La Monica. Si riapre la trattativa con Pierno

7 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

E’ fatta: accordo chiuso, Anthony Partipilo giocherà nel Bari

7 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Altamura, Rosafio: “Mangia propositivo. Qui avventura stimolante”

7 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

SS Taranto, Vito Ladisa: “Avevamo un discorso in sospeso col calcio”

7 Agosto 2025 Dante Sebastio

Eccellenza Puglia 2025/26: ufficiale il girone e le squadre ammesse in Promozione

7 Agosto 2025 Massimo Todaro

SS Taranto, Bitetti: “Abbiamo puntato su un progetto che guarda lontano”

7 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Bari, Matthias Verreth è tornato: la squadra lo abbraccia a Palese

7 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Ex Ilva, aggiornato il nuovo bando di gara

7 Agosto 2025 Francesco Manigrasso

Foggia, è fatta per Giuseppe La Monica. Si riapre la trattativa con Pierno

7 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

E’ fatta: accordo chiuso, Anthony Partipilo giocherà nel Bari

7 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello