Calcio | Matteo Ciofani è il terzo colpo di mercato del Bari

Condividi

Dopo Maita e Laribi il Bari calcio ha messo a segno il terzo colpo di mercato: si tratta del difensore Matteo Ciofani che giunge in Puglia da Pescara. Ciofani ha sottocritto un contratto di un anno e mezzo e va a rinforzare una batteria di centrali già molto competitiva. Gli ultimi giorni saranno dedicati a un profilo offensivo.

Nel pomeriggio si e' unito ai compagni di squadra per l'allenamento in vista del derby di domenica prossima contro la Virtus Francavilla. In uscita l'attaccante Ferrari e il centrocampista Awua.