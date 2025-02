Bari, Maranghino: “Noi commercianti chiediamo più presidi. Nostri clienti perbene”

“I nostri clienti sono gente perbene, dobbiamo concentrarci sulla autoregolamentazione e non occuparci di questioni che non ci competono”. Solidarietà al commerciante aggredito ma anche fermezza sui compiti per regolare la movida notturna della zona Umbertina a Bari. Ai nostri microfoni il presidente del comitato esercenti Maranghino

