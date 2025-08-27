Bari: Manzari in uscita, per lui c’è il Perugia

Giacomo Manzari è in uscita dal Bari. Per l’esterno d’attacco classe 2000 si profila un prestito al Perugia, nel girone B di Serie C. Sarebbe il secondo prestito di fila dopo quello alla Carrarese nella seconda parte della scorsa stagione. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Flavio Insalata See author's posts Continue Reading Previous Barletta, sondaggio per Giuseppe Coccia del CerignolaNext Gravina, nel mirino il terzino Ruben Trolese potrebbe interessarti anche Taranto, sondaggio per Eric Biasiol 27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Eccellenza, Taranto: non ci sarà campagna abbonamenti 27 Agosto 2025 Dante Sebastio Virtus Francavilla: arriva Cutrona in prestito dal Palermo 27 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri Gravina, un nuovo esterno per Ragno: ecco Lagonigro 27 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri Gravina, nel mirino il terzino Ruben Trolese 27 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri Barletta, sondaggio per Giuseppe Coccia del Cerignola 27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello
potrebbe interessarti anche
Taranto, sondaggio per Eric Biasiol
Eccellenza, Taranto: non ci sarà campagna abbonamenti
Virtus Francavilla: arriva Cutrona in prestito dal Palermo
Gravina, un nuovo esterno per Ragno: ecco Lagonigro
Gravina, nel mirino il terzino Ruben Trolese
Barletta, sondaggio per Giuseppe Coccia del Cerignola