27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari-Catanzaro, Giacomo Manzari (foto Massimo Todaro/Antenna Sud)

Bari: Manzari in uscita, per lui c’è il Perugia

Flavio Insalata 27 Agosto 2025
centered image

Giacomo Manzari è in uscita dal Bari. Per l’esterno d’attacco classe 2000 si profila un prestito al Perugia, nel girone B di Serie C. Sarebbe il secondo prestito di fila dopo quello alla Carrarese nella seconda parte della scorsa stagione.

centered image

