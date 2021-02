Bari | Manifestazione di interesse al vaccino per operatori scolastici, c’è tempo fino alle 14

Sono 281 su 300 gli operatori scolastici dipendenti del Comune di Bari che in sei ore hanno comunicato la propria adesione al vaccino anti Covid. Il comune su impulso del Dipartimento di prevenzione della Asl, ha trasmesso ai dipendenti comunali delle scuole una nota per raccogliere le manifestazioni di interesse, le quali, si precisa, non costituiscono un consenso alla vaccinazione ma consentono alla Asl di calendarizzare il contatto dell’interessato con il punto vaccinale. Chi aderisce deve compilare un modulo online entro le 14 di oggi. Ai 300 dipendenti, insegnanti ed educatori delle scuole comunali, si aggiunge una ampia platea di operatori che, in qualità di fornitori di servizi, educativi e non, abbiano accesso diretto ai plessi scolastici di proprietà comunale ai quali pure sarà estesa la raccolta delle manifestazioni di interesse a sottoporsi a vaccinazione.