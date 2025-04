Bari, Manifattura tabacchi: il degrado dilagante

BARI – I calcinacci che crollano dal soffitto. I rifiuti abbandonati all’esterno della struttura tra le mura già restaurate e un’impalcatura che oggettivamente – a detta degli operatori ma non solo – non servirebbe più. E poi ancora serrande rotte, escrementi di uccelli e un giardino esterno completamente abbandonato a sé stesso con erba alta e incolta.

È la situazione che si vive quotidianamente nel mercato dell’ex Manifattura tabacchi di Bari, al quartiere Libertà. Se da un lato – quello di via Libertà – la struttura sta subendo una netta ristrutturazione con fondi pubblici per la realizzazione della nuova sede del Cnr, oltre alla nuova caserma dei carabinieri in realizzazione dal 2021 – dall’altro riflette uno stato di incuria che solo chi ci lavora può ben descrivere. E i mercatali, oltre che i loro clienti, chiedono maggiori attenzioni da parte dell’amministrazione comunale.

