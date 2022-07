Pioggia, vento e grandine. Per una mezz’ora, Bari è stata sotto l’assedio del maltempo. In pochi minuti, le strade della città si sono allagate per un forte acquazzone, che ha creato disagi in diversi quartieri della ci, colpiti anche da blackout. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco e i danni segnalati in vari punti del capoluogo. Sul lungomare un lampione è stato abbattuto dal vento, mentre al quartiere Japigia, in via Peucetia, alcuni rami hanno invaso le strade. La bomba d’acqua si è abbattuta sulla città poco dopo le 19,30. Immediato l’allerta della polizia municipale: “Grandinata in corso, possibili allagamenti nei sottopassi”. In centro, il forte vento ha fatto volare tavolini e sedie dei bar, ma dopo dieci minuti di infermo è tornato il sereno.

A grande richiesta il ritorno di un classico: la piscina olimpionica al sottopasso.#maltempo #Bari pic.twitter.com/wjaGVfRIos — marcello piras (@copymanle) July 30, 2022