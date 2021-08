Bari – Malpensa | Ritardo sul volo Wizzair, verso class action

Ci hanno messo più di 24 ore, i passeggeri del volo Wizzair Bari-Malpensa di domenica sera, per arrivare nel capoluogo lombardo. Il volo è partito con 22 ore di ritardo. Se poi si aggiungono i tempi tecnici, il conto è facile. Dovevano stare a Milano alle 20,30 di domenica sera, ci sono arrivati ieri, lunedì, alle 18,30. E’ cominciato tutto con un messaggino inviato ai possessori del biglietto: la partenza dalle 19,20 è spostata alle 20,30. Fiduciosi, tutti si sono presentati al check-in, ma fino a mezzanotte è stato un rinvio continuo, fino alla resa finale: il volo è spostato al giorno dopo. I passeggeri sono stati accompagnati in albergo, ma ieri è ricominciato il calvario, dalle 12 alle 17, quando l’aereo è finalmente decollato. Adesso si sta organizzando una class action per far pagare i danni alla compagnia.