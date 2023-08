Bari, Maiello: “Mi è piaciuto lo spirito di sacrificio mostrato”

BARI – Anche Raffaele Maiello plaude alla prova del Bari contro il Palermo: “L’equilibrio ed il sacrificio devono essere alla base di questa squadra per far bene in campionato. Il Palermo ha giocatori forti e di categoria, è stata una delle poche squadre ad investire. Mi è piaciuto molto lo spirito di sacrificio. Siamo migliorati molto rispetto alla partita di coppa. Già oggi si è vista un’altra squadra ed anche più corta tra i reparti”.

Sui nuovi arrivati: “Sono ragazzi umili, piano piano si inseriscono. Sono parte del gruppo e sono convinto ci daranno una grossa mano. Cosi come il pubblico, che merita categorie superiori a questa. Dobbiamo essere bravi noi a trascinarli dalla nostra parte. Episodi arbitrali? Non commento”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp