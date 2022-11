Condividi su...

Linkedin email

COMO – Raffaele Maiello commenta così il pareggio del Bari sul campo del Como: “E’ un risultato importante, un punto importante per il gruppo e per la classifica. Non si è visto il solito Bari, non sempre si riesce a far bene ma a volte le partite sporche comunque servono. Bisogna fare attenzione ai particolari. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica, ma anche i nostri avversari hanno avuto i loro meriti. Botta? Ci ha dato una mano, è entrato bene e la qualità non gli manca”.