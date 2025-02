Bari, Magalini: “Dorval? C’è stato un interesse del Napoli, ma ad oggi nessuna trattativa”

Giuseppe Magalini, direttore sportivo del Bari, compie un bilancio sul mercato appena concluso in conferenza stampa:

DORVAL – “Che il ragazzo sia attenzionato è fuori discussione. Qualche giorno fa mi ha chiamato il Napoli, nella persona del direttore sportivo. Lui mi chiese informazioni su Dorval, poi la situazione e finita lì”.

SUL NAPOLI – “Arrivati all’ultimo giorno di mercato, del tutto ignari leggiamo che la trattativa era in chiusura. La cosa ci ha infastidito, per fortuna è finito tutto in una bolla di sapone. C’è stato un interessamento ma non è andato a buon fine”.

CONTRATTO E FUTURO DEL CALCIATORE – “Due settimane fa abbiamo incontrato gli agenti del calciatore per ridefinire economicamente il contratto e mi hanno riferito dell’interessamento di due squadre estere. Non so dove approderà. Serve capire la volontà del ragazzo, starà a lui valutare. Oggi non c’è una trattativa in corso, c’è stato solo un interessamento”

BILANCIO POSITIVO – “Abbiamo fatto quattro uscite e tre entrare. Voglio ringraziare chi è uscito, si tratta di ragazzi che hanno dato il loro contributo. Abbiamo portato in rosa tre giocatori di livello, lavoriamo in sintonia con lo staff tecnico, siamo arrivati a una situazione che ci soddisfa, speriamo che adesso il campo ci dia ragione. Tutti volevamo migliorare l’organico e la rosa, siamo convinti di averlo fatto”.

ALZARE L’ASTICELLA – “Abbiamo alzato l’asticella. Abbiamo una posizione buona in classifica, sappiamo dove siamo mancati fino a qui, dobbiamo cercare di sopperire alle mancanze avute fino a qui. Lavoriamo per migliorarci, vogliamo fare ancora meglio di quanto fatto fino a qui”.

LA CLASSIFICA – “Quest’anno la Serie B manifesta una situazione in cui i playoff e i playout sono vicini. La classifica dice cose diverse dallo scorso anno: è giusto quindi innanzitutto fare attenzione. Al momento ai playout ci sono squadre come Salernitana e Sampdoria”.

NESSUN INTERVENTO IN DIFESA – “Pucino per domenica è a disposizione, abbiamo scelto insieme all’allenatore di non intervenire nel reparto difensivo sul mercato. Siamo convinti che in organico ci siano alternative in grado di sopperire a eventuali infortuni. Angileri? E’ un giocatore interessante, ma in questo momento il Monopoli non lo cede neanche per un milione”.

MAGGIORE – “L’operazione Maggiore parte da lontano, stavamo valutando il profilo di quattro centrocampisti, lui era al primo posto. Il ragazzo è stato bravo, ci ha dato una mano nella volontà di scegliere Bari. A un certo punto la trattativa sembrava difficile perché la Salernitana cercava alternative. Si è sbloccata alle tre di notte di domenica, dopo l’ultima gara di campionato”.

GASTON PEREIRO – “E’ stato protagonista di una trattativa particolare. E’ allenato, sta molto bene, si è presentato in buone condizioni fisiche. Non è vero che non voleva venire, non è vero che ha chiesto troppo. Siamo noi ad aver temporeggiato perché a un certo punto erano cambiate le nostre priorità”.

I PRESTITI – “Non ci siamo ancora seduti a valutare la situazione dei vari giocatori in prestito, abbiamo in programma di farlo. Anche Bonfanti lo abbiamo preso in prestito: vorrei che qualche volta venisse apprezzato il lavoro della società. Ringrazio la proprietà che ci ha dato la possibilità di chiuderlo, abbiamo dovuto stravolgere la nostra scheda di lavoro dopo gli infortuni di Reggio Emilia. Non potevamo che prenderlo in prestito secco oneroso. Quando domenica ha segnato non credo che l’arbitro abbia annullato il gol perché era in prestito. Il discorso prestiti per me è un falso problema”.

