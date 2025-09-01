1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Giuseppe Magalini

Bari, Magalini: “Contento che Dorval sia rimasto, Sala non arriverà”

Lorenzo Ruggieri 1 Settembre 2025
centered image

Il mercato del Bari può ormai considerarsi chiuso. Con le ufficialità di Burgio, Meroni e Darboe, i biancorossi avrebbero completato l’organico a disposizione del tecnico Caserta, come dichiarato dal ds dei pugliesi Giuseppe Magalini ai microfoni di Antenna Sud: “Penso che non ci saranno soprese dell’ultimo minuto. Avevamo chiuso per tempo queste trattative per non arrivare all’ultimo e sono contento sia arrivata l’ufficialità. In uscita, invece, valutiamo la situazione di Pereiro”.

Dorval, invece, resterà a Bari. Dopo l’interruzione della trattativa con il Rubin Kazan, il terzino rimarrà a disposizione di Caserta, come rivelato da Magalini: “Ho letto notizie infondate, non ci sono state trattative con club svizzeri. Egoisticamente sono contento sia rimasto. Sala sarebbe arrivato per sostituirlo, quindi non arriverà”.

centered image

